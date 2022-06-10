Міноборони: росія тримає свої війська в 10 населених пунктах білорусі

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що станом на 10 червня російські війська дислокуються в десяти населених пунктах білорусі.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
Чисельність військ рф Мотузяник не назвав, але додав, що в білорусі розгорнуті оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер». Крім того, останні кілька тижнів сім батальйонів збройних сил білорусі прикривають ділянку білорусько-українського кордону.
Мотузняк зазначив, що рухи військ у білорусі наразі носять демонстративний характер. Їхня мета відтягнути українські сили і не допустити перекидання їх на інші напрямки. Однак він додав, що ракетні комплекси несуть пряму загрозу Україні.
- За даними Генштабу ЗСУ, білоруське керівництво формує «народне ополчення» та проводить військові збори біля кордонів України. Також у білорусі хочуть збільшити чисельність своїх збройних сил до 80 тисяч. Наразі проводяться військові навчання і маневри.
- Крім того, у білорусі створюють нове південне оперативне командування, яке перебуватиме на кордоні з Україною.