Українські військові на Донбасі відбили 14 атак росіян, ще на двох локаціях тривають бої

Українські військові протягом доби 10 червня відбили 14 атак росіян, на двох локаціях тривають бої.
Про це йдеться у зведенні Обʼєднаних сил.
За добу, що минає, українські військові знищили:
- 4 танки;
- 2 артилерійські системи;
- 11 бойових броньованих машин;
- 3 одиниці автомобільної техніки;
- склад з боєприпасами;
- 4 дрони типу «Орлан-10».
Оперативне командування «Схід» повідомляє, що українські військові знищили ще 30 російських військових, один танк, два міномети та три одиниці автомобільної техніки.