Данія та Австрія назвали умови, за яких підтримають статус кандидата в ЄС для України

Канцлер Австрії Карл Негаммер під час візиту до Естонії заявив, що Україна може отримати статус кандидата на членство в Євросоюз тільки разом із іншими заявниками, наприклад Молдовою.

Як передає Krone, Негаммер заявив, що цю ідею висловив президент Франції Емманюель Макрон. Він вважає, що обговорення статусу кандидата має бути обережним.

Ще на початку червня Негаммер виступав за створення «європейської підготовчої зони», в якій Україна і Молдова мають працювати задля наближення до стандартів ЄС.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод, у свою чергу, заявив «Європейській правді», що його країна ухвалить рішення щодо України після отримання висновку Європейської комісії. Саме він вплине на підтримку європейського прагнення України.