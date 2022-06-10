Мер Мелітополя Іван Федоров: Лінію фронту від Запоріжжя відсунули на 5—7 кілометрів

Протягом останніх двох тижнів українські військові відсунули лінію фронту на 5—7 кілометрів від Запоріжжя. Про це в етері телемарафону повідомив мер міста Мелітополя Іван Федоров.

«Є факти: протягом останніх двох тижнів на 5—7 км відсунули лінію фронту від Запоріжжя, тож буде деокупація і Мелітополя, і інших міст», — заявив Федоров.

Причиною перекидання російських військ із Запорізького напрямку на Херсонський Федоров назвав «опади від ЗСУ у вигляді 155 мм».

Що стосується «референдуму», який окупанти збираються провести в Мелітополі, то Федоров припустив: може, 3—5% місцевого населення і підтримують окупантів, решта — ні.