На Сумщині змінюються правила продажу алкоголю

У Сумській області змінять правила реалізації алкогольних напоїв. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Сьогодні разом із рестораторами, представниками торгових мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли згоди з цього питання», — зазначив він.

У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої і вино можна буде щоденно:

у будні — з 11:00 до 19:00

у вихідні, як і до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності в часи своєї роботи.

У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11:00 до 21:00.

Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

Ці нововведення почнуть діяти на всій території області з часу опублікування офіційного розпорядження (попередньо, з 14 червня).