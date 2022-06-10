Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти росії та білорусі

Швейцарія приєдналася до введених ЄС санкцій проти росії та білорусі.
Федеральна рада країни ухвалила рішення ввести шостий пакет санкцій ЄС, які включають ембарго на сиру нафту та деякі нафтопродукти з рф. Це ембарго поступово набуде повної чинності на початку 2023 року — після низки перехідних періодів.
Також санкції передбачають відключення від SWIFT чотирьох банків рф і білорусі та розширення списку товарів, які заборонено експортувати з цих країн.
- Європейський Союз офіційно оголосив про запровадження шостого пакету санкцій проти росії 3 червня. Його обговорювали майже місяць через постійне блокування з боку Угорщини.
- До шостого пакету санкцій ЄС проти росії потрапили російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента рф путіна, родина речника російського президента дмитра пєскова, глава роскомнагляду і співзасновник компанії «Яндекс» та військові рф, які катували українців в Бучі.