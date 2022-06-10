Вечірнє зведення Генштабу: росіяни готуються відновити наступ на Словʼянськ і продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 10 червня.
- На Харківському напрямку росія намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони України в напрямку державного кордону. Крім цього, окупанти обстріляли підрозділи ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харків, Кринична, Гусарівка, Байрак та Чепіль.
- На Словʼянському напрямку росіяни готуються відновити наступ на Словʼянськ, а також обстрілюють райони Долини, Червоної Поляни, Нової Дмитрівки, Грушувахи та Дібрівного.
- На Сєвєродонецькому напрямку росія продовжує штурмувати, намагаючись повністю захопити місто, бої тривають. Окупанти обстрілюють ЗСУ з артилерії у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Тошківки, Золотого та Гірського.
- На Бахмутському напрямку росіяни «вели діяльність» неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних дій не вели, але були обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Марʼїнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка.
- Російська армія вдарила авіацією неподалік Марʼїнки, Красногорівки, Новобахмутівки та в районі Олександрополя.
- На Лиманському напрямку активних бойових дій не було, окупанти продовжують закріплюватись у районі Святогірська та готуються продовжити наступ у напрямку Лиман – Словʼянськ. Були обстріли неподалік Дронівки та Серебрянки.
- На Південнобузькому напрямку російська армія веде оборону й укріплюється.