Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступити до українських вишів

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій отримають можливість вступити до українських вишів. Про це 10 червня повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

Вступники, які не мають можливості виїхати з окупованих територій і скласти мультипредметний тест (НМТ), зможуть пройти вступні випробування у форматі дистанційної індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу. Якщо дитина хоче вступити на контракт — достатньо буде подати лише мотиваційний лист.