СБУ: Окупанти планували видати жителям Київщини паспорти часів СРСР

Окупанти планували у Київській області створити окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР — принаймні попервах, до видачі документів рф. Про це свідчать дані, які військова контррозвідка СБУ отримала на позиціях загарбників.

«Зокрема, виявлено ворожий схрон з бланками паспортів колишнього СРСР. Він був облаштований у покинутому будинку поблизу міста Макарів Бучанського району», — йдеться в повідомленні.

Ці бланки були саме українського зразка — паспорти УРСР. Причому подібна серія не вироблялася в Україні від 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки були завезені з рф на початку повномасштабної агресії проти України.