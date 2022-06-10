Поліція встановила особу двох бойовиків, які займалися мародерством у Ірпені

Правоохоронці встановили особу двох бойовиків, які займалися мародерством в Ірпені під час російської окупації.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що фігуранти — уродженці Херсонської та Донецької областей. Раніше вони притягувалися до відповідальності за вчинення майнових злочинів. У 2014 році, з початком збройної агресії росії на сході держави, зловмисники стали членами незаконних збройних формувань та вчиняли злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Криму.

Перебуваючи в складі збройних сил рф, у лютому 2022 року фігуранти вчиняли крадіжки з квартир мешканців Ірпеня. Зловмисники привласнювали цінні речі: побутову і комп’ютерну техніку, а також гроші та ювелірні вироби.