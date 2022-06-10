На Харківщині за добу від російських обстрілів загинули двоє людей, 15 отримали поранення

Протягом минулої доби, 9 червня, у Харківській області окупанти вбили двох цивільних. Ще 15 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

«Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ. Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, обʼєкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги», — зазначив він.

У Печенігах до лікарні забрали шістьох людей, одна людина загинула. У Малій Данилівці — двоє поранених. У Золочеві пʼятеро госпіталізованих, один загиблий. У Вишневому один госпіталізований. У селі Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик.

Також Синєгубов підкреслив, що на території Харківської області окупанти не просунулися та зосередилися на обороні своїх позицій. В Ізюмському районі вони поповнюють запаси та перегруповуються.