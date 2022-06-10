Окупанти обстріляли з артилерії прикордонні райони Чернігівщини

О 7:20 та 7:40 з території росії окупанти обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області. Війська відкривали вогонь з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ»

Спостерігачі зафіксували 11 вибухів зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча. Втрат серед особового складу і техніки немає.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Крім того, у напрямку населеного пункту Михальчина Слобода з 08:15 до 08:20 зафіксували 10 вибухів, ймовірно з міномета калібру 120 мм.