«Важные истории»: Адміністрація путіна отримала понад мільйон скарг на міноборони, з них 42 тисячі — про зниклих військових

Після початку війни кількість скарг до адміністрації путіна щодо діяльності міністерства оборони рф різко зросла. Люди переважно просять допомогти з пошуком зниклих безвісти військових.

Про це йдеться в розслідуванні видання «Важные истории».

Як зʼясувало видання, у 2022 році кожна четверта скарга до адміністрації президента рф була про війну. На міноборони скаржилися більше, аніж за останні шість років. Загалом до кремля надійшли приблизно 1,2 мільйона скарг.

Майже 42 тисячі з них стосувалися пошуку зниклих безвісти військових. Найбільше скарг стосувалися роботи військкоматів (83,5 тисячі) та строкової служби (78,9 тисячі), 55 тисяч скарг — «діяльності зс рф за кордоном».

Скарги на військкомати також можуть бути повʼязані з тим, що в росії наразі триває прихована мобілізація, і військові комісари отримують норми, скільки людей вони мають загітувати на війну в Україні. Через це вони масово відправляють людям повістки нібито для «уточнення даних», а також визнають гідними до служби людей із серйозними проблемами зі здоровʼям.