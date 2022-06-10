СБУ оголосила підозру політтехнологу Погребинському в державній зраді

Служба безпеки України оголосила підозру українському політтехнологу Михайлу Погребинському в державній зраді. Погребинський є фігурантом справи за аналогічними звинуваченнями проти нардепа віктора медведчука.

Про це «Бабелю» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Згідно із повідомленням пресслужби СБУ, підозра Погребинському стала можливою одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками спецслужби.

«Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України», — заявили у відомстві. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з рф. Серед них — аналітичні матеріали щодо проведення «денацифікації та демілітаризації України».

Зараз правоохоронці намагаються підтвердити можливе використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Встановлено, що фігурант був повʼязаний зі співробітниками спецслужб рф, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів», — додали в СБУ.