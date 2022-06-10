Українська розвідка: У росії в 10—15 разів більше артилерії, ніж у України

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю The Guardian заявив, що зараз іде війна артилерій, і Україна в 10—15 разів програє росії за кількістю гармат.

«Тепер це артилерійська війна, і ми програємо з точки погляду артилерії. Усе зараз залежить від того, що нам Захід дасть. Україна має одну артилерійську гармату на 10—15 російських. Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають», — сказав він.

За його словами, українські військові використовують 5—6 тисяч артилерійських снарядів на день.

«Ми майже витратили всі наші артилерійські боєприпаси й тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО калібру 155 мм», — пояснив Скібіцький.

Він зазначив, що Європа також постачає снаряди меншого калібру, однак і європейські резерви зменшуються.