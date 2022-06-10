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ЗСУ ліквідували уже 31 900 військових російської армії

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 107 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 900 осіб, а також:

  • 1 409 танків;
  • 3 450 бойових броньованих машин;
  • 712 артилерійських систем;
  • 222 реактивні системи залпового вогню;
  • 97 засобів ППО;
  • 212 літаків;
  • 178 гелікоптерів;
  • 572 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 438 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 54 одиниці спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.