Голова Луганщини: Сєвєродонецьк наближається за рівнем руйнувань до знищених Рубіжного і Попасної

Бої в Сєвєродонецьку і населених пунктах Гірської та Попаснянської громад тривають. Окупанти намагались штурмувати в напрямку Ниркового та Миколаївки, але ЗСУ дали їм відсіч. Росіяни зазнали втрат і відійшли.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На північно-західній околиці Тошківки оборонці відбили ворожий штурм.

«Сєвєродонецьк тримається, однак росіяни нищать усе на своєму шляху. Місто наближається за рівнем руйнувань до знищених Рубіжного і Попасної», — каже Гайдай.

За його словами, окупанти зруйнували 15 будинків в Оріховому, шість у Врубівці, по чотири в Лисичанську та Гірському. Серйозних руйнувань зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька.

Водночас з Лисичанська вдалося евакуювати 16 мешканців.

Також Гайдай з посиланням на центр Стратегійчних комунікацій ЗСУ повідомив, що в окупованій Кадіївці ЗСУ знищили базу «вагнерівців».