Російська армія завдала ракетного удару по Дніпру й обстріляла три громади області

Уранці 10 червня російські війська випустили ракету по Дніпровському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Він уточнив, що сильна ранкова пожежа у Дніпрі не повʼязана з ракетним обстрілом.

«Горіло на одному з підприємств міста. Рятувальники вогонь уже приборкали», — зазначив очільник області.

Також Резніченко повідомив, що вночі окупанти завдали артилерійських ударів по трьох громадах області.