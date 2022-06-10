За час російського вторгнення ООН підтвердила загибель 4 302 цивільних

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4 302 цивільних людей внаслідок війни, ще 5 217 дістали поранення.

Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня.

Дітей серед загиблих — 272, серед поранених — 439.

Ці цифри не остаточні, оскільки немає достеменних відомостей з територій, де тривають активні бойові дії та які тимчасово окуповані ворогом. Ідеться наприклад, про Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасну (Луганська область), «де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб».

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетнми й авіаударами.​