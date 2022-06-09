ВВП України у першому кварталі впав на понад 15%

Реальний валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року зменшився на 15,1%, якщо порівнювати із цим же кварталом, але 2021 року.

Про це йдеться у зведенні від Державної служби статистики станом на 9 червня.

Якщо порівнювати з попереднім кварталом, то ВВП впав на 19,3% — з урахуванням сезонного фактора.