Світовий банк: Цьогоріч ВВП України може скоротитися на приголомшливі 45,1%

Цьогоріч ВВП України може скоротитися на приголомшливі 45,1%, заявили у Світовому банку, пише Reuters.

Причиною є вторгнення росії, через яке закрився бізнес, скоротився експорт та унеможливилась економічна діяльність у великих районах країни.

Світовий банк також прогнозує падіння ВВП росії в 2022 році на 11,2% через фінансові санкції, запроваджені США та їхніми західними союзниками проти російських банків, державних підприємств та інших установ.

Для регіону ж Центральної Європи, що включає Болгарію, Хорватію, Угорщину, Польщу та Румунію, спрогнозували економічне зростання у 3,5%, скоротивши прогноз від попередніх 4,7% через приплив біженців та підвищення цін на сировину.