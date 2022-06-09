ЗСУ знищили на Донбасі 28 одиниць техніки росіян і склад з боєприпасами

Упродовж цієї доби українські захисники на Донбасі відбили 7 атак ворога. Угруповання Обʼєднаних сил повідомляє, що на двох локаціях ще тривають бої.

Росіяни втратили 10 танків, сім артилерійських систем, чотири броньовані машини та три спецавтомобілі, чотири одиниці автотехніки і склад з боєприпасами.

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» уточнило, що у районі відповідальності вказаного ОТУ українські захисники ліквідували 32 окупантів.

Загалом за сьогодні російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Вони зруйнували і пошкодили 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. Загинули двоє цивільних.