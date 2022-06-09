Заступник генсека НАТО: Володимир Зеленський «так чи інакше» візьме участь у саміті НАТО у Мадриді

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що у саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді 29 червня «так чи інакше» візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомила італійська газета La Republica.

Крім цього, вперше на союзницькому саміті виступатимуть лідери Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Японії.

Іспанське видання Europa Press пише, що Україні направили офіційне запрошення взяти участь у мадридському саміті. Про присутність її президента Зеленського не буде відомо до останньої хвилини, бо це залежатиме від розвитку війни та його можливостей залишити країну.