ЄС виділив Україні ще €205 мільйонів на гуманітарну допомогу

Європейський Союз виділив ще €205 мільйонів для надання гуманітарної допомоги Україні.

По це йдеться на сайті Європейської комісії.

Отже, загальний обсяг такої допомоги з початку російського вторгнення в Україну наразі становить приблизно €700 мільйонів.

Гуманітарну допомогу Україні надають 27 держав-членів ЄС. Туреччина, Норвегія та Північна Македонія передали понад 38 тисяч тонн допомоги, включно з аптечками, продуктами харчування, захисним одягом і різним обладнанням, зокрема пожежним.

Також в Україну доставили вантажівки, мобільні лікарні та енергоносії вартістю €373 мільйони. ЄС створив логістичні центри в Польщі, Румунії та Словаччині, щоб прискорити поставки. Два гуманітарні склади, які фінансує ЄС, відкрили в Україні.

Також на сайті Єврокомісії зазначають, що понад 500 пацієнтів з України, які потребують лікування або невідкладної медичної допомоги, перевели до європейських лікарень.