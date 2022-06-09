Україна запровадила санкції проти росії. У списку путін та інші перші особи рф

Президент Володимир Зеленський підписав укази про запровадження санкцій проти перших осіб росії.

Про це йдеться в указах № 400/2022 та № 401/2022.

Під санкції потрапили президент росії путін, його спікер дмітрій пєсков, голова уряду рф михайло мішустін, його перший заступник бєлоусов, міністр оборони сергій шойгу, міністр закордонних справ сергій лавров, секретар ради безпеки микола патрушев, міністр внутрішніх справ володимир колокольцев. Також у списку керівник апарату ряду рф Дмитро Григоренко, його заступники Марат Хуснуллін, Дмитро Чернишенко, Юрій Борисов, Вікторія Абрамченко і Тетяна Голікова та інші.

До списку внесли 35 осіб. Санкції застосовані безстроково. Указом № 401/2022 санкції запровадили проти низки юридичних осіб рф, серед яких низка університетів та інститутів. Обмежувальні заходи щодо вишів передбачають припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх і спортивних контактів, розважальних програміз іноземними державами та іноземними юридичними особами. Термін дії цих обмежень теж безстроковий.

Загалом у списку понад 260 росіян і 236 юросіб.

Санкції передбачають блокування активів, заборону на вивід капіталу за межі України, припинення виконання економічних і фінансових зобовʼязань, заборону участі у приватизації, заборону оренди держмайна, заборону передачі технологій та прав інтелектуальної власності, заборону на в’їзд тощо.