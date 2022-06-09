Росія обманом звозить найманців на війну в Україну. Чоловіків запевняють, що вони їдуть працювати на нафтові вишки

Росія запевняє найманців, що вони їдуть працювати на нафтові вишки, а потім відправляє на війну в Україну, повідомляє Служба безпеки України.

Про це СБУ розповіли військовополонені з рф, яких схопили на Луганщині. Це мешканці республіки Марій Ел, Татарстану та Москви.

Вони були завербовані через приватну військову компанію «Євро Поліс» російського міста Краснодар за трудовими контрактами.

Чоловіки планували працювати охоронцями і техніками на нафтових вишках, захищати їх від піратів, а натомість опинилися на війні. Один з окупантів розповів, що перед тим, як вони буцімто їхали на вахту, яка триває 4 місяці, вони укладали цивільно-правовий договір.

Інший розказав, що після приїзду на Луганщину їм сказали: «Назад шляху немає, тобто, втікати сенсу немає ... будете бігти — по вас спрацюють наші ж».

«Фактично вони стали «гарматним м’ясом» у боях із ЗСУ поблизу населених пунктів Богуславське, Комишуваха та Вікторівка на Луганщині. Їх покинув командир, а потім накрила власна артилерія», — зазначили в Службі безпеки.

Тепер полонені співпрацюють зі слідчими СБУ. Усі покази документують, матеріали передадуть до суду.