ГУР: Мʼясокомбінат у Мелітополі заповнений тілами російських військових. Окупанти відбирають холодильники у харчових підприємств міста

Окупаційна російська адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники для зберігання тіл військових рф.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

За даними української розвідки, міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, уже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати «вантаж 200».

Військові росії приїхали до підприємства «Арон-М», яке займається оптовою торгівлею мʼясом, яйцями та молочною продукцією, та вивчили його холодильні камери.

Окупанти визнали обладнання придатним для переобладнання в морг. Вони повідомили керівництво компанії про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців».

Наразі у Мелітополь активно завозяться трупи росіян, які загинули під час боїв на напрямку Пологи — Гуляйполе.

В українській розвідці зазначають, що ці події пов’язані з великими втратами російських окупантів. Тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від мешканців рф. Тому окупанти практикують так зване «дозоване» відправлення тіл у росію і максимальне розтягнення цього процесу у часі.