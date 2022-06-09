Окупанти рф планують випускати полонених українців на мінні поля, щоб розмінувати Маріуполь

Окупанти рф пропонують «розмінувати» Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля.

СБУ дізналася про плани загарбників із чергового перехоплення телефоннних розмов росіян.

Для своїх намірів російські військові навіть придумали новий термін — «розмінування природним шляхом».

«Обговорювався, начебто, момент: на допомогу вам чи місту Маріуполю на розмінування природним шляхом, або на окопи хочуть визначити затриманих із Мелітополя», — каже іншому окупанту російський «фсбшник» з позивним «Каспій».

Також він зазначає, що цей план уже погодили з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: «Тор» [співробітник фсб росії] мені повідомив, що від тебе йшла ініціатива… наше керівництво продублювало коменданту області, всі про все в курсі. Головне — механізм продумати», — каже росіянин.