Reuters: Генсек НАТО скасував поїздки до Німеччини та Румунії через виявлену у нього герпесвірусну інфекцію

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував заплановану на 9 червня поїздку до Берліну через оперізувальний герпес.

Про це пише Reuters.

У Берліні Столтенберг мав зустрітися з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Генсек НАТО також скасував поїздку до Румунії. Як пише агентство, оперізувальний герпес міг виникнути у нього як ускладнення після захворювання на COVID-19.

«Генеральний секретар проведе свій запланований візит до Німеччини і Румунії дистанційно, а не особисто», — заявив представник НАТО.