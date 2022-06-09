За час повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 31 700 російських загарбників

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 106 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 700 осіб, а також:
- 1 398 танків;
- 3 438 бойових броньованих машин;
- 711 артилерійських систем;
- 213 реактивних систем залпового вогню;
- 96 засобів ППО;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 562 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 421 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;
- 53 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку.