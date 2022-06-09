Новини

За час повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 31 700 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 106 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 700 осіб, а також:

  • 1 398 танків;
  • 3 438 бойових броньованих машин;
  • 711 артилерійських систем;
  • 213 реактивних систем залпового вогню;
  • 96 засобів ППО;
  • 212 літаків;
  • 178 гелікоптерів;
  • 562 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 421 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 53 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Бахмутському напрямку.