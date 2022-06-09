Окупанти обстріляли хімічний завод «Азот» у Сєвєродонецьку і вбили чотирьох жителів Луганщини

Росіяни продовжують безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєвєродонецька, водночас розстрілюючи мирні квартали й обʼєкти промисловості Луганщини. В області загинули четверо людей.

Про це повідомив голова Луганщини Сергій Гайдай.

Увечері 8 червня окупанти двічі поцілили по сєверодонецькому обʼєднанню «Азот». Пошкоджено щонайменше два цехи, один з них — з виробництва аміаку.

Щонайменше четверо жителів області загинули. Один із них — сєвєродончанин, якому росіяни завдали смертельних поранень ще 6 червня. Ворог відібрав життя й у трьох лисичан — чоловіка і двох жінок.

За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі.