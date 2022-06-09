Генштаб ЗСУ: Росія провалила штурм у передмісті Сєвєродонецька та обстріляла Харківщину

У Луганській області росія безуспішно намагається знайти слабкі місця в обороні Сєвєродонецька та провалила штурм у його передмісті — Тошківці.

Про це ідеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські війська продовжують обстрілювати з мінометів цивільну інфраструктуру у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог обладнує позиції та мінує підступи. Аби відволікти наші війська, окупанти відкривають вогонь з артилерії.

На Словʼянському напрямку росія готується продовжити наступ у напрямку населених пунктів Словʼянськ і Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі Краматорська.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли Тетянівку, Пришиб і Серебрянку.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог бив по українських підрозділах з мінометів, артилерії та РСЗВ. По Тошківці окупанти завдали авіаудару та невдало провели штурм. У напрямку Катеринівки українські військові завдали втрат росіянам, ворог відійшов. Противник продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєверодонецька.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії поблизу Комишувахи, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Семигірʼя та Майорського. Завдав ракетно-авіаційних ударів по районах населених пунктів Верхньокамʼянка, Золоте, Берестове, Словʼянськ і Нью-Йорк.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не було.

Армія рф готується форсувати водні перешкоди, веде повітряну розвідку, планує посилити мотострілецькі підрозділи ротами на застарілих танках Т-62. Також противник додатково розгорнув артилерійські підрозділи та ракетні комплекси «Точка-У».

За інформацією Генштабу, 15 окрема мотострілецька бригада другої загальновійськової армії РФ втратила 800 військових убитими та 400 пораненими. У бойових діях брали участь 1 800 окупантів із цієї бригади.