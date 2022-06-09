Таїланд легалізував вживання конопель у медичних цілях

Таїланд першим у Південно-Східній Азії дозволив громадянам вирощувати вдома канабіс і продавати його. Попри це, рекреаційне використання рослини досі заборонено, повідомляє ВВС.

Уряд сподівається, що торгівля канабісом сприятиме розвитку сільського господарства та туризму. Віднині домогосподарства зможуть вирощувати до шести рослин канабісу вдома, якщо зареєструються в органах влади. Компанії теж зможуть вирощувати цю рослину, якщо отримають відповідний дозвіл.

Також туристи зможуть замовити в ресторанах страви та напої на основі канабісу, а от куріння марихуани у громадських місцях досі залишається незаконним.

Місцевим дозволено використовувати лише коноплі низької «активності», а екстракти, які містять понад 0,2% тетрагідроканабінолу, залишаються незаконними.