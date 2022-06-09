У Чорному морі росія тримає напоготові 28 крилатих ракет

У Чорному морі росія тримає напоготові три надводні та один підводний носій ракетного озброєння.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

«Отже, 28 «Калібрів» напоготові. Не піддавайтеся паніці, за сигналами тривог дійте впевнено та виважено, дотримуйтеся норм і обмежень, встановлених у закритих для відвідування районах, не наражайте себе на небезпеку на підготовлених до протидесантної оборони ділянках узбережжя, перевіряйте отриману інформацію, довіряйте тільки достовірним джерелам», — заявили в Командуванні.

Також угруповання різних сил Чорноморського флоту рф, «тримаючись на безпечній відстані від українського узбережжя», відпрацьовує навчання з бойової стійкості в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет і авіації.

«Зокрема, відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2», які окупанти встановили на корабельно-катерному складі», — йдеться в повідомленні.

Крім того, ОК «Південь» повідомило, що українська авіація завдала два удари по скупченню сил загарбників і опорному пункті на Херсонщині, знищивши техніку та три польові склади боєприпасів.