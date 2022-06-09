ISW: росія намагається обійти українські позиції у районі Сєвєродонецька

Російські сили продовжували штурм українських позицій у Сєвєродонецьку. Водночас окупанти прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, росіяни продовжують операції в районі Святогірська і на захід від Лимана, щоб зʼєднатися з силами на південному сході від Ізюму і наступати на Словʼянськ.

Українські військові продовжують вести маневрену оборону Сєвєродонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.

Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ і розвідувальні операції в Миколаївській області і активізують операції в Херсонській області у відповідь на недавні українські контратаки.