Голосування акціонерів Twitter вирішить, чи продавати компанію Ілону Маску

Питання продажу Twitter Ілону Маску вирішать голосуванням акціонерів компанії. Його проведуть наприкінці липня або на початку серпня.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше адвокати Маска попередили представників Twitter, що він може відмовитися від купівлі, якщо компанія не надасть дані про спам і фейкові акаунти. 13 травня акції Twitter впали на 19% через те, що Ілон Маск призупинив процес купівлі компанії.

У Twitter заявили, що вони продовжують ділитися з Ілоном Маском даними. За інформацією джерел Reuters, зокрема, аналізують пристрої користувачів платформи та профілі облікових записів, які публікують твіти.

Джерела також повідомили журналістам, що Twitter продає ці дані компаніям з моніторингу соціальних мереж у рамках своєї ліцензії, але планує безкоштовно надати їх Маску в рамках обміну інформацією. Ці дані не містять конфіденційної інформації, зокрема, особистих даних користувачів Twitter, які не є загальнодоступними.

Виконавчий директор Twitter Параг Агравал наголосив, що не вірить, що облік фальшивих акаунтів і спаму можна провести за межами компанії, бо для цього потрібна конфіденційна інформація, яку Twitter не може надати.

Наразі невідомо, скільки конфіденційної інформації про свою базу користувачів Twitter передасть Ілону Маску.