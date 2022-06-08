У Донецькій та Луганській областях ЗСУ відбили сьогодні сім атак росіян та ліквідували 31 російського військового

У Донецькій та Луганській областях українські бійці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні сім атак росіян. На одній локації ще триває бій.

Війська рф обстріляли близько 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів, з них: 21 житловий будинок, дві школи, установу виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції. В результаті цих обстрілів загинули четверо мирних мешканців, шестеро дістали поранення.

За добу ЗСУ знищили три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили шість безпілотників типу «Орлан-10».

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» сьогодні українські воїни ліквідували 31 військового рф, знищили чотири важкі артилерійські тягачі та два безпілотники.