Велика Британія гарантувала для України $450 мільйонів

Велика Британія гарантувала позику Світового банку для України ще на $450 мільйонів.

Про це повідомило британське посольство.

«Вчора Велика Британія гарантувала $450 мільйонів із $1,5 мільярда позики Світовому банку для України, щоб підтримати забезпечення життєво важливих державних послуг. Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписала гарантію з Києва», — сказано у повідомленні.