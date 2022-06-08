Спецслужби рф розсилають українським військовим погрози із зазначенням персональних даних

У Генштабі повідомили, що росіяни розсилають українським військовим погрози із зазначенням персональних даних (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та інколи даними щодо чисельності та складу сімʼї). Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Розсилання йде через SMS, а також через мобільні месенджери Telegram, Viber, Signal або WhatsApp.

У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місцезнаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення. Зазначається, що у випадку продовження служби по місцях проживання власника телефону та його сімʼї завдадуть точкових ракетних ударів.

Надіслані такого типу погрози спрямовані насамперед на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими: особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі тощо.

«Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями. Довіряйте тільки перевіреним джерелам», — йдеться у повідомленні.