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Премʼєр Шмигаль: Навчальний рік має розпочатись офлайн у більшій частині країни, для цього створюють умови

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Навчальний рік в Україні має розпочатись офлайн у більшій частині країни, але для цього мають вирішити питання із укриттями.

Про це 8 червня заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, він доручив рятувальникам і департаментам Міністерства інфраструктури наступне:

  • перевірити всі укриття у закладах освіти та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей і дорослих;
  • провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно;
  • визначити маршрути руху до укриттів;
  • забезпечити посилену охорону садочків, шкіл, вишів;
  • забезпечити заклади освіти резервними та автономними джерелами енергозбереження;
  • забезпечити підвезення дітей до школи там, де це необхідно.

За даними Міністерства освіти і науки, цього року готуються піти до перших класів до 400 тисяч дітей.