На Київщині затримали злочинну групу, яка викрала автівки зі складу, скориставшись окупацією. Одного з фігурантів поліцейські затримали під час спроби збуту крадених авто.

Про це повідомили в МВС.

Поліцейські встановили учасників злочинної групи, які, скориставшись тимчасовою окупацією, викрали автомобілі зі складу. Крім того, встановили місце їхнього переховування.

Учора, 7 червня, оперативники спільно зі слідчими обласної поліції викрили одного з учасників злочинної групи під час спроби продати крадені авто.

Крім того, провели санкціоновані обшуки за місцем схову авто на території Житомирської області. Транспортні засоби зловмисники планували збути на запчастини.

Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.