В окупованому Енергодарі російські окупанти викрали 11 працівників Запорізької АЕС

В окупованому Енергодарі російські війська продовжують викрадати людей. За минулий тиждень зникли 20 людей, зокрема 11 працівників Запорізької АЕС.

Про це пише «Енергоатом» у своєму Telegram-каналі.

«У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку приблизно 20 енергодарців, 11 з них — працівники Запорізької АЕС», — розповіли в компанії.

Там наголошують, що їхнє місцеперебування наразі невідоме.