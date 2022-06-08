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Російська армія у війні проти України втратила вже 31 500 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Станом на 8 червня російська армія у війні проти України втратила 31 500 військових — за останню добу додалися 140.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

  • 1 393 танки (+3 за останню добу);
  • 3 429 бойових броньованих машин (+13);
  • 703 артилерійські системи (+9);
  • 213 реактивних систем залпового вогню (+6);
  • 96 засобів ППО;
  • 212 літаків;
  • 178 гелікоптерів (+1);
  • 559 дронів (+6),
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 406 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+1);
  • 53 одиниці спеціальної техніки (+1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Словʼянському напрямку.