У Зоні відчуження запрацювали детектори радіації — уперше з моменту російського вторгнення

У зоні Чорнобильської атомної електростанції вперше після початку повномасштабного вторгнення відновили роботу детектори радіації.

Про це пише Reuters.

Рівень радіації є нормальним. «Більшість із 39 детекторів, які надсилають дані із Зони відчуження, тепер видно на карті IRMIS (Міжнародна інформаційна система моніторингу радіації)», — йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії. Там додали, що отримані виміри вказують на рівні радіації, що відповідають вимірам, зробленим до початку війни.