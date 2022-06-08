Супутники Maxar зняли зруйноване Рубіжне та 40-метрову яму від бомби у Довгенькому

Супутники компанії Maxar Technologies засняли зруйновані будівлі у місті Рубіжне Луганської області та воронки від російських снарядів у Харківській та Луганській областях.

Знімки компанія опублікувала у Twitter.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Місто Рубіжне Луганської області, 29 березня 2022 року.