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Супутники Maxar зняли зруйноване Рубіжне та 40-метрову яму від бомби у Довгенькому

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Супутники компанії Maxar Technologies засняли зруйновані будівлі у місті Рубіжне Луганської області та воронки від російських снарядів у Харківській та Луганській областях.

Знімки компанія опублікувала у Twitter.

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Місто Рубіжне Луганської області, 29 березня 2022 року.

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Воронки від артилерійських снарядів біля села Довгеньке Харківської області.