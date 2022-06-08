Новини Супутники Maxar зняли зруйноване Рубіжне та 40-метрову яму від бомби у Довгенькому Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:39, 8 червня 2022 Супутники компанії Maxar Technologies засняли зруйновані будівлі у місті Рубіжне Луганської області та воронки від російських снарядів у Харківській та Луганській областях. Знімки компанія опублікувала у Twitter. 1 2 Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Місто Рубіжне Луганської області, 29 березня 2022 року. 1 3 Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Воронки від артилерійських снарядів біля села Довгеньке Харківської області.