У Донецький та Луганській областях ЗСУ відбили 11 атак армії рф і знищили російський спостережний пост та два склади з боєприпасами

Українські бійці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Сьогодні військові рф обстріляли більш як 16 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 36 житлових будинків, школу, дитячий садок, лінію електропередач. В результаті цих обстрілів загинула одна цивільна особа, 6 дістали поранення.

За добу українські військові знищили три танки, пʼять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два безпілотники типу «Орлан-10».

В оперативно-тактичному угрупованні «Схід» повідомили, що сьогодні українські воїни знищили спостережний пост та два склади з боєприпасами російських сил. Втрати ворога становлять 56 осіб особового складу, один міномет, 12 важких артилерійських тягачів, один паливозаправник та одну одиницю спеціальної техніки.