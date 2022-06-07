Вечірнє зведення Генштабу: росіяни готуються до наступу на Слов’янськ, ЗСУ успішно стримують штурм російських військ у районі Комишувахи

Генеральний Штаб ЗСУ опублікував зведення станом на 18:00:
- На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.
- На Сіверському напрямку росіяни активних дій не проводили, обстріляли Сеньківку Чернігівська області, Сопич, Константинівку, Старі Вирки та Велику Писарівку Сумської області.
- На Харківському напрямку армія рф веде бої, обстрілює українські війська, мінує місцевість.
- На Слов’янському напрямку ворог готується до наступу на Слов’янськ. росія обстріляла райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські війська обстрілювали підрозділи українських військ та цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Лисичанська, Борівського та Метьолкіного.
- На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії рф у районі Комишувахи. Спроби росіян штурмувати у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС безуспішні.
- Біля Нагірного захисники України завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, росіяни відійшли.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.
- На Південнобузькому напрямку російські війська вели розвідку, намагалися утримувати займані рубежі та відновити втрачені позиції. За допомогою артилерії, росіяни намагаються не допустити контрнаступу українських військ у Херсонській та Миколаївській областях.
- На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці немає.
- В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника блокує цивільне судноплавство у Чорному морі.
- Завдяки вдалим діям української ППО, інтенсивність застосування авіації росіянами знизилася.