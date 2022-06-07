Миколаївський зоопарк із 11 червня відкривається для відвідувачів

Миколаївський зоопарк із суботи, 11 червня, відкривається для відвідувачів.

Про це йдеться на сторінці зоопарка у Facebook.

Працюватиме зоопарк із 9:00 до 16:00, каси — до 15:00.

«Наші Дінкар та Шанті [слони] випробували басейн після ремонту. Зважаючи на все, великий басейн їм сподобався, і ми і вони вдячні будівельникам за хорошу роботу, тим більше у воєнний час», — йдеться у повідомленні.

В Зоопарку зазначили, що проектні та будівельні роботи після проведеного тендеру зоопарк сплатив своїми коштами та не витратив на це бюджетні гроші.

Вхід для дітей до 6 років — безкоштовний. Вартість квитка для дітей до 13 років — 60 грн, для дорослих — 100 грн.