Прокуратура повідомила про підозру російському єфрейтору, який вбивав та імітував страту мирних мешканців Київщини

​​Прокуратура повідомила про підозру заступнику командира бойової машини збройних сил рф, який вбивав та імітував страту мирних мешканців Київщини.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Київська облпрокуратуа повідомила про підозру заступнику командира бойової машини — навіднику-оператору 37 мотострілецької бригади 36 загальновійськової армії збройних сил рф у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Гавронщина Бучанського району Київської області, підозрюваний єфрейтор зупинив на вулиці місцевого беззбройного цивільного мешканця, який не становив для нього жодної загрози. Погрожуючи зброєю, він змусив чоловіка лягти на землю та вибивав інформацію про його приналежність до Збройних Сил України й інших військових чи громадських формувань. Після побиття поставив потерпілого до стіни та вбив його пострілом у голову з автоматичної зброї.

Також підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спільно із співслужбовцями зайшов до будинку та наказав присутнім чотирьом особам пройти до однієї кімнати. Він тривалий час тримав потерпілих під прицілом і допитував їх. Потім наказав всім стати в шеренгу один за одним, аргументуючи це тим, що не хоче витрачати зайві патрони на їх вбивство. Після цього, імітуючи страту беззбройних мирних мешканців, він здійснив постріл в стелю і залишив будинок, пообіцявши прийти наступного дня та всіх розстріляти.

Крім того, єфрейтор разом з іншими військовослужбовцями рф зайшли до будинку жінки та, погрожуючи зброєю, вкрали її автомобіль. Через декілька тижнів так само окупанти вкрали автомобіль іншого мешканця села Гавронщина.