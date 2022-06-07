Війська росії сьогодні обстріляли Харків — загинула одна людина і ще троє поранені

Сьогодні вдень російська армія обстріляла Харків. Загинула одна людина і, за попередніми даними, ще троє поранені.

Про це сказав міський голова Ігор Терехов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Щойно був обстріл, обстріляний один із житлових районів Харкова. Є, на жаль, одна людина, яка загинула, і поки що маємо інформацію про трьох поранених», — сказав мер.

За словами міського голови, щоденні обстріли Харкова не припиняються, агресор постійно утримує мешканців міста в напрузі. Терехов також зазначив, що на місці обстрілу працюють рятувальники.